Адамалиев: Мы планируем снять фильм "Эр-Тоштук"

"Департамент кинематографии Кыргызстана начинает крупные проекты по госзаказу, одним из которых будет посвящен мифическому герою "Эр Тоштуку". Этот персонаж был еще в кыргызском фольклоре до эпоса "Манас". Он, кстати, и описан в этом эпосе. Мы хотим создать фильм мирового, космического, художественного уровня, чтобы он остался в наследство всем поколениям мальчиков и девочек Кыргызстана, как национальное достояние. Об этом редакции vb.kg рассказал директор департамента Кинематографии Кыргызстана Улан Адамалиев.

"Сегодня дети играют в бэтмэнов и супергероев, кто-то в "бригаду". Воры и бандиты, трансформеры - для них идолы, примеры для подражания. А своих кыргызских образцовых, по-хорошему сногшибательных фантастических героев из наших мифов и сказок, которые бы вызывали у детей желание подражать, призывали бы к добру и воспитывали любовь к миру.

Эр-Тоштук - это кыргызский фольклор про былинного богатыря. Для меня образ Эр Тоштука был создан в сказках, которые рассказывала бабушка, когда укладывала многочисленных внуков спать. И накрывая нас одеялом, она создавала словами уникальные, яркие, сказочные картинки. Меня лично поразил эпизод, когда Эр Тоштук летит на огромной былинной птице. Перед тем как перелететь океан, он запасается едой для того, чтобы кормить этого беркута над океаном, и эта птица говорит ему: " когда поверну голову налево, ты мне давай мясо, когда направо, давай воду". И вот они летят днями, ночами через океан, и он поворачивает голову направо. Тот ему из бурдюка воду в клюв, налево поворачивает - мясо. И тут мясо закончилось, а лететь еще далеко, берега не видно. И тогда Эр Тоштук отрезает кусок от себя, чтобы накормить беркута. Я тогда долго не мог уснуть, так меня просто потрясла такая преданность и целеустремленность.

Сейчас дети смотрят фильмы, сказки всех стран мира. Но без своих сказок они вырастают бэтменами, не помнящими родства и родины. А сказка - это как генетический культурный код народа, если снимается, то остается в наследство для следующих поколений.

И я благодарен нашему правительству, что они поняли важность первых кыргызских фильмов-сказок для детей, которые будут воспитывать все последующие поколения. Времена и технологии будут меняться, а фильмы-сказки останутся.

До этого в Кыргызстане не было ни одной эпичной масштабной мощной сказки на уровне Голливуда, и даже Чингизхан, который мог стать эпическим, так и не был доведен до конца", - сказал Улан Адамалиев.

А сможем ли мы сейчас снять такой фильм?

Со всей ответственностью заявляю, сможем, потому что у нас сформировалась своя киноиндустрия. Вы знаете, что у нас есть ребята компьютерщики, которые занимаются компьютерной графикой для Голливуда, сидя здесь в Кыргызстане. Есть несколько крутых команд, которые работают по заказу ведущих голливудских кинокомпаний, просто они не афишируются.

У нас есть свои компьютерщики, которые создают эти спецэффекты для Голливуда, и именно они будут делать фильм "Эр-Тоштук", но опять же я вам хочу сказать, что, это не фильм "Аватар". И это будет не стопроцентная графика. Он будет сниматься в стиле "Властелина колец," то есть там большая часть будет всё-таки актёрская.

Как вы знаете, все IT-технологии дешевеют на десять процентов в год и то, что было пятнадцать лет назад дорого, когда снимались эти знаменитые фильмы, дешевеет. На сегодняшний день все эти навороты делает программа, которая заменяют целую фабрику грез.

Есть такая программа, которая масштабирует сражение, одновременно создает тысячу действующих юнитов, которые не похожи на другого. Они между собой сражаются. То есть это не синхронизирование, не размножение одного похожего элемента. Нет, там тысяча воинов, и каждый из них ведёт свой бой, свою битву, а это всего лишь сделает одна программа. Так что наш фильм об Эр-Тоштуке будет и не "Аватаром" и не "Властелином колец", а каким... Давайте подождем и дадим простор фантазии", - предложил директор кинематографии.

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