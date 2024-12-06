Сокеев: Реформы в КР направлены на модернизацию водной инфраструктуры

Замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмазбек Сокеев встретился с представителями Всемирного Банка для обсуждения реформ водного сектора.

На встрече обсуждались предлагаемые реформы водного сектора в рамках финансирования политики бюджетного финансирования "Операции по поддержке программы развития" .

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления и приоритетные меры, направленные на улучшение управления водными ресурсами, повышение устойчивости водных систем и развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Алмазбек Сокеев отметил важность продолжения сотрудничества с Всемирным Банком, подчеркнув, что предложенные реформы будут способствовать устойчивому развитию водного сектора Кыргызстана, улучшению качества водных ресурсов и повышению уровня жизни граждан, в условиях изменения климата и растущего спроса на различные нужды.

"Эти реформы направлены на обеспечение эффективного управления водными ресурсами и модернизацию водной инфраструктуры. Мы уверены, что совместно приложив усилия сможем достичь значительных результатов и создать устойчивую основу для будущего развития водного сектора страны", – сказал А.Т. Сокеев.

В свою очередь, представители Всемирного Банка выразили поддержку предложенным инициативам и подчеркнули важность комплексного подхода к реформированию водного сектора, который должен включать в себя не только улучшение инфраструктуры, но и развитие соответствующих нормативных и институциональных механизмов.

В рамках встречи обсуждены ключевые шаги, которые будут предприняты в ближайшие годы, а также предложены механизмы мониторинга и оценки эффективности реализации реформ в водном секторе.

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и обмене опытом, чтобы гарантировать успешную реализацию предложенных реформ и достижения поставленных целей в обеспечении всеобщего доступа к водоснабжению посредством расширения услуг и повышения их качества услуг.