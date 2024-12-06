Погода
$ 86.42 - 86.82
€ 90.77 - 91.65

Сокеев: Реформы в КР направлены на модернизацию водной инфраструктуры

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмазбек Сокеев встретился с представителями Всемирного Банка для обсуждения реформ водного сектора.

На встрече обсуждались предлагаемые реформы водного сектора в рамках финансирования политики бюджетного финансирования "Операции по поддержке программы развития" .

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления и приоритетные меры, направленные на улучшение управления водными ресурсами, повышение устойчивости водных систем и развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Алмазбек Сокеев отметил важность продолжения сотрудничества с Всемирным Банком, подчеркнув, что предложенные реформы будут способствовать устойчивому развитию водного сектора Кыргызстана, улучшению качества водных ресурсов и повышению уровня жизни граждан, в условиях изменения климата и растущего спроса на различные нужды.

"Эти реформы направлены на обеспечение эффективного управления водными ресурсами и модернизацию водной инфраструктуры. Мы уверены, что совместно приложив усилия сможем достичь значительных результатов и создать устойчивую основу для будущего развития водного сектора страны", – сказал А.Т. Сокеев.

В свою очередь, представители Всемирного Банка выразили поддержку предложенным инициативам и подчеркнули важность комплексного подхода к реформированию водного сектора, который должен включать в себя не только улучшение инфраструктуры, но и развитие соответствующих нормативных и институциональных механизмов.

В рамках встречи обсуждены ключевые шаги, которые будут предприняты в ближайшие годы, а также предложены механизмы мониторинга и оценки эффективности реализации реформ в водном секторе.

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и обмене опытом, чтобы гарантировать успешную реализацию предложенных реформ и достижения поставленных целей в обеспечении всеобщего доступа к водоснабжению посредством расширения услуг и повышения их качества услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441265
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  