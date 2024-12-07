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На КПП "Кызыл-Кия автодорожный" вводится электронная очередь

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Министерство экономики и коммерции КР совместно с Государственной таможенной службой при Министерства финансов КР, запускает пилотный проект по внедрению электронной системы управления очередью для грузового автотранспорта на пункте пропуска "Кызыл-Кия автодорожный" на границе с Узбекистаном, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект стартует 30 ноября 2024 года и направлен на улучшение логистики, ускорение процедур пересечения границы и повышение прозрачности процесса.

Электронная система позволит водителям грузовых автомобилей заранее бронировать время пересечения границы через сайт kezek.gpti.kg и прибывать в зону ожидания к назначенному времени. Это решение сократит время ожидания, уменьшит заторы на границе, повысит эффективность перевозок и упростит торговые операции.

Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов подчеркнул, что внедрение электронной системы управления очередью является значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры, упрощении трансграничной торговли и повышении инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Для успешной реализации проекта проведены обучающие мероприятия, включая семинары для транспортных компаний и практические тренинги для водителей на пункте пропуска.

Проект реализуется при поддержке Международного торгового центра (МТЦ) в рамках программы "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемой Европейским Союзом. Программа направлена на развитие логистики в регионе и укрепление конкурентоспособности бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/441299
Теги:
граница, Кыргызстан
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