В Джети-Огузе организованы демонстрационные участки смородины и облепихи

На базе плодово-ягодного питомника "Узак-Групп", расположенного в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области ,организованы демонстрационные участки новых экспортоориентированных сортов смородины и облепихи.

Получены следующие результаты:

- Смородина в первый год обеспечила среднюю урожайность от 0,5-1 кг с одного куста, на 1 га было высажено 4 тыс. штук, при такой схеме посадки затраты на 1 га составили 945 тыс. сомов, стоимость в среднем 1 кг составляет 200 сомов, доход в первый год посадки 3х летних саженцев с 1 га составил 400 тыс. сомов при урожайности 2 тонны с 1 га.

При этом отмечаем, что смородина, в фазу полного плодоношения входит на 4-10 год, урожайность с одного куста составляет до 4-5 кг, таким образом срок окупаемости составляет 2 года. Прибыль после вступления в полное плодоношение при условии соблюдения всех агротехнических требований составит около 3,2 млн сомов с 1/га.

- Облепиха. На 1 га высажено 2300 штук саженцев. С момента посадки вступает в плодоношение на 3-тий год урожайность 0,5-1 кг с одного куста, на 5-тый год урожайность составляет 2,5-3 кг, на 6-ой год вступает в фазу полного плодоношения и обеспечивает 10-12 кг. Средняя стоимость 1 кг составляет 200 сомов, затраты на посадку 1 га составляет 1,0 млн сомов, окупаемость 5-6 лет, прибыль после вступления полного плодоношения при условии соблюдения всех агротехнических требований при урожайности 20,0 тонн с 1 га, составит около 4,0 млн сомов.