В Узбекистане ставку в развитии сельского хозяйства делают на цифровизацию

О том, как цифровизация сельского хозяйства Узбекистана повышает конкурентоспособность отрасли рассказал Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов:

"Современные проблемы, связанные с ежедневным ростом численности населения мира, негативными последствиями изменения климата и сложившейся геополитической обстановкой в мире, требуют повышения эффективности и устойчивости аграрного сектора в каждом государстве. В этом процессе важную роль играют цифровизация сельского хозяйства и оптимизация управления, а также внедрение информационных технологий, позволяющих повысить производительность труда и обеспечить конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.

Республика Узбекистан также является государством с устойчиво растущей численностью населения и возрастающей потребностью в сельскохозяйственной продукции. Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 октября 2024 года численность постоянного населения страны составила 37,3 миллиона человек. Согласно анализу Института прогнозирования и макроэкономических исследований, к 2030 году население Узбекистана превысит 41 миллион человек. Это, в свою очередь, возлагает большую ответственность на сферу сельского хозяйства, наряду с такими отраслями, как здравоохранение и образование. Ведь ни для кого не секрет, что рост численности населения приводит к повышению спроса на качественные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.

Для выращивания качественной сельскохозяйственной продукции и повышения урожайности важное значение имеет устранение недостатков, возникающих на всех этапах от подготовки почвы к посеву до доставки созревшего урожая в пункты переработки, своевременное проведение агротехнических мероприятий и обеспечение прозрачности в отрасли. Достичь этого можно только путем полной цифровизации аграрного сектора.

В связи с этим особое внимание уделяется цифровизации сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами расширяется развитие интегрированных информационных и геоинформационных систем в различных направлениях сельского хозяйства, а также внедрение информационно-коммуникационных технологий и программных решений в процессы производства продукции.

Для реализации данных реформ прежде всего была налажена эффективная деятельность структурных подразделений и организаций, ответственных за цифровизацию в министерствах, комитетах, агентствах и других государственных органах в сфере сельского хозяйства.

В частности, постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2021 года № ПП-5006 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения" учреждена должность заместителя министра сельского хозяйства по вопросам цифровизации аграрного сектора и подчиненные ему управления. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2020 года № 794 "О мерах по развитию системы цифровизации агропромышленного комплекса и сельского хозяйства Республики Узбекистан" при Министерстве сельского хозяйства организована деятельность ООО "Центр цифровизации агропромышленности", осуществляющего деятельность в направлениях разработки информационных систем и технической поддержки пользователей.

Постановление Президента от 2 августа 2023 года № ПП-257 "О мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль" и постановление Кабинета Министров от 3 августа 2023 года № 330 "О дополнительных мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль" определили направления цифровизации сферы сельского хозяйства.

В 2021-2024 годах государственная поддержка фермеров и кластеров в производстве продукции, включая выделение льготных кредитных средств, тестирование сельхозтехники, повышение знаний и навыков работников, рациональное использование земельных и водных ресурсов, выделение субсидий на внедрение техники и технологий, аренда земель. Помимо существующих информационных систем, введено в эксплуатацию 16 новых информационных и геоинформационных систем по ряду важных направлений.

Система государственной поддержки и субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для обеспечения продовольственной безопасности создана система государственной поддержки и субсидирования сельхозпроизводителей. Процессы господдержки и субсидирования сельхозпроизводителей оцифрованы в информационной системе "Агросубсидия".

Через информационную систему "Агросубсидия", внедренную в практику с марта 2022 года, полностью оцифрованы процессы подачи заявлений, согласований уполномоченными органами и организациями с выдачей соответствующих заключений гражданами, выращивающими сельскохозяйственную продукцию, фермерскими и дехканскими хозяйствами, кластерами и другими предпринимателями, а также поступления средств субсидий на счета заявителей.

Если на момент запуска информационной системы "Агросубсидия" была создана возможность получения 19 видов субсидий, то на сегодняшний день их количество доведено до 45, при этом полностью оцифрованы все процессы от подачи заявки на получение субсидий до поступления средств субсидий на счета соискателя.

Через информационную систему "Агросубсидия" выделяются субсидии на следующие основные направления:

- Внедрение водосберегающих технологий;

- Оросительные работы и строительство насосных станций;

- Переработка пищевых продуктов;

- Садоводство и тепличное хозяйство;

- Организация работы с владельцами приусадебных земель на основе кооперации;

- Производство виноградарской и винодельческой продукции;

- Ветеринария и животноводство;

- Шелководческая и шерстяная промышленность.

На сегодняшний день через информационную систему "Агросубсидия" от претендентов на получение субсидии поступило 9 984 заявки, из них рассмотрено 7 545 заявлений и выделено 430 млрд сумов субсидий.

Созданы геоинформационная система и база геоданных

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы поставлена задача увеличить доходы дехкан и фермеров не менее чем в 2 раза за счет интенсивного развития сельского хозяйства на научной основе, довести годовой прирост отрасли не менее чем до 5 процентов. В достижении этих целей важную роль играет систематизация информации о земле и земельных ресурсах для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, увеличения доходов дехкан и фермеров, разработка и совершенствование многогранной геоинформационной системы управления ими. В 2021 году была внедрена и в настоящее время широко используется Геоинформационная система Министерства сельского хозяйства.

На базе интегрированной геоинформационной системы, предназначенной для сбора, мониторинга и анализа полевых данных в режиме "онлайн" и космических снимков, созданы геопорталы пространственных данных, оказывающие услуги по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, мониторингу, планированию посевов, нормативной стоимости посевных площадей, бонитировке почв, геоботаническим исследованиям, а также принятию оптимальных решений по севообороту сельскохозяйственных культур.

В системе:

- Мониторинг земель и посевов, наблюдение за состоянием посевов (вегетационный период);

- Погодные и другие метеорологические данные;

- Сведения о нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий;

- Результаты геоботанических исследований о растительном покрытии пастбищ, кормовой базе для скота;

- Планирование внесения удобрений посевам в разрезе контуров;

- Внедрена система предоставления рекомендаций землепользователям.

Также есть возможность загружать космические мультиспектральные снимки по всем регионам республики каждые 5-15 дней. Путем применения технологий искусственного интеллекта с помощью полученных мультиспектральных снимков организовано визуальное наблюдение за каждым посевным полем, мониторинг вегетационного периода сельскохозяйственных культур, анализ проблем в развитии или развитии сельскохозяйственных культур, в том числе невырастание посевов на полях, разделение на слабые, средние и очень хорошо развивающиеся группы, дефицит в них азота или воды.

Информационная система "Агроплатформа": более 44 тысячам производителей продукции будут оказывать услуги через "единую точку".

Информационная система "Агроплатформа" для финансирования хлопчатника, зерновых колосовых культур и плодоовощеводства является платформой, предназначенной для предоставления комплексных финансовых услуг.

Через информационную систему "Агроплатформа", посредством которой налажен обмен информацией с информационными системами и базами данных Министерства сельского хозяйства и других государственных органов, коммерческих банков и страховых компаний, для производителей сельскохозяйственной продукции, агрокластеров и организаций, оказывающих им услуги, созданы следующие возможности:

- размещение культур в разрезе контуров земельного участка с учетом балльного бонитета, уровня водообеспеченности, планирование урожайности на основе данных и выделение ему льготных кредитных ресурсов;

- автоматизация процесса страхования выращенного урожая и возврата выделенных кредитных ресурсов и оформление электронного договора.

Следует отметить, что в информационной системе "Агроплатформа" эффективно управляются кредитные ресурсы. В результате государственными органами обеспечивается своевременное электронное рассмотрение документов, прозрачность процессов кредитования, в течение 2024 года данной системой эффективно пользуются более 200 агрокластеров и более 44 тысяч фермерских хозяйств страны.

Электронная информационная система "E-ijara": удобный способ сдачи в аренду сельскохозяйственных земель.

В республике осуществляются земельные реформы, в связи с чем Указом Президента Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года "О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив" определен новый механизм выделения сельскохозяйственных земель по итогам открытого электронного конкурса. Согласно указу, почти год назад была запущена автоматизированная информационная система "E-ijara" Министерства сельского хозяйства.

Данная система служит для сбора, рассмотрения и согласования с уполномоченными органами и организациями материалов по предоставлению в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. Он интегрирован с информационными системами около 10 министерств и ведомств. В настоящее время посредством информационной системы "E-ijara" оказывается содействие в выставлении на конкурсы земельных участков для ведения дехканского хозяйства, в электронном виде без лишних хлопот оформлении прав и документов победителей.

Также с 1 марта 2024 года вместо открытого электронного конкурса при предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения введены электронные онлайн-аукционные торги, широко используются информационная система "E-ijara" и электронные торговые платформы "E-Auksion" для создания сельскохозяйственных кооперативов на земельных площадях, выделяемых на основе права аренды для организации дехканского хозяйства, для льготного выделения молодым людям 60,5 тысячи гектар

По состоянию на май 2024 года количество дехканских хозяйств, получивших 229 тысяч гектаров земельных участков посредством электронных конкурсов и аукционных торгов, составило 794,6 тысячи, а также 262 тысячи гектаров земельных участков для ведения фермерской деятельности выделены более 5,4 тысячам фермерских хозяйств, в том числе более 3 тысячам вновь созданных фермерских хозяйств.

"Reagro" – cистема оценки и рейтинга хлопково-текстильных кластеров.

За счет "цифровизации" бизнес-процессов в хозяйствующих субъектах достигается снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции, обеспечение прозрачности агрорынка, обеспечение продовольственной безопасности за счет работы с современными методами анализа и данными, интеллектуальными средствами, производства сельскохозяйственной продукции и долгосрочного и краткосрочного прогнозирования рынка ее торговли.

В частности, в целях ведения автоматизированного рейтинга кластеров по важнейшим показателям эффективности запущена информационная система "Reagro". Преимущество системы заключается в оценке 155 хлопково-текстильных кластеров в сельском хозяйстве и создании единой рейтинговой системы, которая позволяет объективно сравнивать и определять рейтинг кластеров на основе установленных критериев и методологий.

Основной целью информационной системы "Reagro" является:

– сбор информации по различным аспектам деятельности кластеров. Это включает информацию об операционной эффективности, уровнях технологий, финансовых результатах, эффективности управления и других ключевых показателях;

– обработку собранных данных для проведения анализа и создания кластерных рейтингов;

– создание методологии, определяющей взаимосвязь между различными критериями и их весом при формировании общего кластерного рейтинга;

– обеспечение удобного интерфейса для просмотра пользователями результатов кластерных рейтингов в виде отчетов, диаграмм, графиков и других наглядных пособий;

– защита конфиденциальности и целостности данных кластера, обработанных системой, обеспечение оценки на основе рейтинга.

Рейтинговые данные, сформированные в информационной системе, используются фермерскими хозяйствами, вступающими в договорные отношения с хлопково-текстильными кластерами, непосредственно самими хлопково-текстильными кластерами, а также государственными органами.

Информационная система "CropAgro" – рациональное управление орошаемыми и другими видами посевных площадей.

Постановлением Кабинета Министров от 3 августа 2023 года № 330 "О дополнительных мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль" осуществлена цифровизация процессов разработки информационной системы "CropAgro" и планирования посевов.

В частности, внедрена информационная система "CropAgro", позволяющая размещать посевы на открытой карте на основе предложений землепользователей. Информационная система включает в себя такие задачи, как повышение точности и актуальности информации о пахотных землях землепользователей, обеспечение их открытости, рассмотрение предложений.

Данные, сформированные через информационную систему "CropAgro", не только обеспечивают своевременную государственную поддержку производителей продукции, но и планирование сельскохозяйственных культур под урожай будущего года служит обеспечению продовольственной безопасности. Это также позволит фермерам уточнить контуры орошаемых и посевных земель в пределах их земельных границ.

На сегодняшний день в информационной системе "CropAgro" зарегистрировано 107 846 фермеров и кластеров. Из общей площади размещено 1 023 938,1 га хлопчатника, 1 019 179,8 га зерна, а также 46 видов сельскохозяйственных культур на 419 246 га.

Информационная система "AgroPro" – автоматизированная информационная система, позволяющая в режиме онлайн рассчитывать бизнес-планы кластеров и фермерских хозяйств с учетом агротехнических мероприятий.

Известно, что сегодня проводится ряд работ в области изучения проблем, волнующих фермерские хозяйства, недопущения промедления в своевременном выполнении агротехнических мероприятий, ускоренной цифровизации работ по созданию удобств при использовании сельскохозяйственной техники.

При этом Министерством сельского хозяйства разработана информационная система "AgroPro", позволяющая в режиме онлайн рассчитывать бизнес-план фермера с учетом агротехнических мероприятий.

Данная информационная система состоит из инструментов и сведений, предоставляющих пользователю системы (производителям сельскохозяйственной продукции) необходимую информацию об агротехнических мероприятиях по основным видам сельскохозяйственных культур, благодаря чему созданы программные удобства выбора сельскохозяйственной техники для осуществления агротехнических мероприятий, создания электронных технологических карт.

Кроме того, есть возможность предоставлять информацию об агротехнических мероприятиях в зависимости от вида культуры, земли и схемы посева, предоставлять услуги по аренде сельскохозяйственной техники и машин, а также рассчитывать и рекомендовать нормы удобрений (калий, фосфор, азот) исходя из категории земель, ежемесячно прогнозировать потребности и расходы на материальные ресурсы, такие как горючее, удобрения и заработная плата сельскохозяйственной техники.

Следует отметить, что в процессе разработки и совершенствования информационной системы также налажен обмен данными с Геоинформационной системой Министерства сельского хозяйства. Благодаря этому созданы возможности для оценки вегетации сельскохозяйственных культур, уровня зеленности культуры, проблем в развитии или развитии, в том числе не всхожести культуры на площади, наблюдения за состоянием слабого, среднего и очень хорошего развития, получения данных в разрезе контуров.

Разумеется, Министерство сельского хозяйства не ограничивается этой работой по цифровизации аграрного сектора. Впереди еще есть запланированная работа по этому поводу. Ведь сегодня без цифровизации сельского хозяйства очень сложно повысить конкурентоспособность в отрасли и определить политику в этом направлении. Эффективная реализация этих задач, несомненно, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие республики, послужит освоению новых аспектов современного развития".