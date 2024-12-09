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Экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев любит Ирину Карамушкину

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"И этот человек возглавлял ГКНБ в Кыргызстане?", - такими словами один из пользователей интернета охарактеризовал выступление экс-председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева в суде по делу о кой-ташских событиях. Трудно не согласиться с этим мнением, так как складывается впечатление, что в суде давал показания не бывший глава мощной спецслужбы в стране, а нашкодивший школьник, который всеми силами пытается свалить всю ответственность на других.

Впрочем, не зря говорят, что первое впечатление самое верное. Вся стратегия защиты Опумбаева ограничивалось только словами: "не знаю", "мне так доложили" и все в таком духе, словно он на тот период не руководил ГКНБ, а значит и операцией по захвату резиденции Атамбаева в Кой-Таше, а был просто любопытным зевакой, который проходил мимо.

Скорее всего, Опумбаев намерено выбрал такую стратегию, чтобы, как говорится, не вашим и не нашим. С одной стороны он ни слова не сказал про своих бывших шефов в лице Сооронбая Жээнбекова и Алмамбета Салиева, которые, как не крути, несут определенную ответственность за жертвы среди силовиков и населения, с другой – он умолчал и про вину Атамбаева, который своим отказом подчиняться правоохранительных органам поставил себя выше закона. Конечно, проще всего в его случае сделать крайними "альфовцев" и сотрудников МВД.

Что касается молчания про Атамбаева, то здесь, возможно, Опумбаев невольно выдал себя. Любопытно, но когда экс-депутат ЖК Ирина Карамушкина назвала его в суде "бывшим другом", то он ответил ей, что по-прежнему "уважает ее и любит". Понять его можно, с одной стороны, вдруг они еще вернутся, наверное, думает он. Да и карьерный взлет у него начался именно при Атамбаеве. Вначале в 2011 году из Оша его перевели на должность заместителя заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР, а потом в 2014 году он становится начальником Бишкекского городского управления ГКНБ.

Отметим, бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев впервые появился в Первомайском райсуде 2 декабря, где рассматривалось дело о беспорядках в Кой-Таше. При этом он через своего представителя ходатайствовал о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд отказал ему.

После беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020 года экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев бросил личный состав и скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ начал операцию, в ходе которой Алмазбека Атамбаева должны были доставить на допрос по делу об освобождении Азиза Батукаева. Бывший президент игнорировал повестки, заявляя, что пользуется абсолютной неприкосновенностью и не может быть допрошен. Когда во двор дома ворвались бойцы "Альфа", там находились десятки его сторонников и местных жителей. Они находились там постоянно в течение нескольких недель, запасаясь камнями для отражения возможной атаки силовиков, там же был организован лагерь и полевая кухня. Таким образом спецназовцы встретили сопротивление местных жителей, некоторые из них пострадали от резиновых пуль. Тем временем Алмазбек Атамбаев успел скрыться в своем доме и забаррикадироваться. Силовики продолжили штурм, но операция не увенчалась успехом. Командир операции Усенбек Ниязбеков был убит, еще несколько бойцов получили ранения и были захвачены в заложники.


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URL: https://www.vb.kg/441327
Теги:
ГКНБ, Ирина Карамушкина, суд, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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