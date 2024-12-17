Может ли КР увеличить льготное кредитование на покупку сельхозтехники?

Может ли Кыргызстан увеличить объем льготного кредитования для покупки сельхозтехники сельскими труженниками Кыргызстана? На этот вопрос корреспондента vb.kg ответил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

По его словам. во время проведения осенней сельхозярмарки фермеры пожаловались ему, что не могут приобрести сельхозтехнику в лизинг, так как в банке очереди на получение льготного кредита, поскольку выделенная на год сумма кредитных денег недостаточна, и заканчивается в середине года. А желающих приобрести современную сельхозтехнику по льготному кредитованию в стране гораздо больше.

"Да действительно такая ситуация наблюдается. и действительно некоторые фермеры готовы покупать более дорогие тракторы и комбайны, а потому и требуется больший объем денег, но мы ищем варианты.

Мы понимаем, что необходимо перевооружить сельское хозяйство новой современной техникой. Имеющаяся техника устарела, современные условия требуют покупки более умной дорогой техники, но и стоимость их выросла.

Мы видим ситуацию, мы готовы подтягивать финансовые ресурсы на перевооружение, работаем с банками, думаем как оказать поддержку большему числу фермеров", - пояснил Данияр Амангельдиев