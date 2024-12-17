Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 90.90 - 91.90

Может ли КР увеличить льготное кредитование на покупку сельхозтехники?

404  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Может ли Кыргызстан увеличить объем льготного кредитования для покупки сельхозтехники сельскими труженниками Кыргызстана? На этот вопрос корреспондента vb.kg ответил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

По его словам. во время проведения осенней сельхозярмарки фермеры пожаловались ему, что не могут приобрести сельхозтехнику в лизинг, так как в банке очереди на получение льготного кредита, поскольку выделенная на год сумма кредитных денег недостаточна, и заканчивается в середине года. А желающих приобрести современную сельхозтехнику по льготному кредитованию в стране гораздо больше.

"Да действительно такая ситуация наблюдается. и действительно некоторые фермеры готовы покупать более дорогие тракторы и комбайны, а потому и требуется больший объем денег, но мы ищем варианты.

Мы понимаем, что необходимо перевооружить сельское хозяйство новой современной техникой. Имеющаяся техника устарела, современные условия требуют покупки более умной дорогой техники, но и стоимость их выросла.

Мы видим ситуацию, мы готовы подтягивать финансовые ресурсы на перевооружение, работаем с банками, думаем как оказать поддержку большему числу фермеров", - пояснил Данияр Амангельдиев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441413
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  