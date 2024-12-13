В Кыргызстане успешно провели первые операции по кохлеарной имплантации

В Национальном Госпитале прошли первые операции по кохлеарной имплантации. Два пациента успешно прооперированы, их состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По данным ведомства, это стало возможным благодаря инициативе министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, который организовал закупку современного медицинского оборудования для лечения заболеваний уха, горла и носа.

В рамках повышения квалификации отечественных специалистов в Кыргызстан был приглашен литовский врач-отоларинголог, эксперт в области кохлеарной имплантации, Гедриус Гилис. Он провел совместные операции с кыргызскими хирургами и мастер-класс, обучив местных специалистов современным методикам.

Для проведения высокотехнологичных операций в ЛОР-отделение Национального Госпиталя было закуплено аудиометр для диагностики слуха, импедансный аудиометр для измерения слуховой функции, риноскопический комплекс и ЛОР-микроскоп. Общая сумма закупки составила более 15 миллионов сомов.

Новое оборудование будет использовано не только для кохлеарной имплантации, но и для лечения других сложных ЛОР-заболеваний. Операции по кохлеарной имплантации будут продолжаться и в будущем.