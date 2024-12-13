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В Кыргызстане завершен первый этап модернизации скотных рынков

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рамках реализации поручения председателя кабинета министров Акылбека Жапарова по улучшению инфраструктуры сельских регионов завершен первый этап благоустройства скотных рынков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, заасфальтировано и оборудовано цементной стяжкой 77 593 м², уложено 26 900 м² щебеночного покрытия.

Эти работы улучшили санитарные условия, повысили безопасность и создали комфортные условия для торговли сельскохозяйственными животными, что положительно скажется на развитии животноводства и экономике сельских регионов.

Наибольшие объемы работ проведены в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В Таласской области забетонированы дороги, в Нарынской и Иссык-Кульской областях работы продолжаются.

К 1 октября 2024 года введены в эксплуатацию 7 новых муниципальных рынков, еще 3 находятся в стадии строительства. Работы по модернизации скотных рынков продолжатся в 2025 году.


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URL: https://www.vb.kg/441464
Теги:
благоустройство, рынок, Кыргызстан, Кабинет министров
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