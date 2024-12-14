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Алымкадыр Бейшеналиев обсудил развитие трансплантологии в Бишкеке

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Бишкекскую государственную больницу кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе визита он провел рабочую встречу с руководством учреждения, на которой обсудили планы по развитию трансплантологии и организации пересадки органов.

Главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по реализации Соглашения, подписанного 5 ноября 2024 года между Кыргызской Республикой и Турцией. Документ закладывает основу для углубления сотрудничества в области медицины, включая подготовку медицинских кадров, техническое оснащение и организацию операций по пересадке органов.


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URL: https://www.vb.kg/441473
Теги:
Турция, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, Алымкадыр Бейшеналиев
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