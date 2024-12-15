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Сабырбек Джумабеков удостоен высшей награды травматологов-ортопедов России

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- Светлана Лаптева
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Известный ученый, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики и Российской академии наук, доктор медицинских наук, президент Ассоциации травматологов и ортопедов Кыргызстана, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии, профессор Сабырбек Джумабеков был удостоен высшей награды Ассоциации травматологов и ортопедов России - золотой медали имени выдающегося травматолога-ортопеда Николая Приорова. Об этом он сообщил в интервью изданию VB.KG.

Награду Джумабеков получил на 11-м Всероссийском Приоровском форуме травматологов, на который был приглашен для обмена опытом с коллегами. В ходе форума он выступил с докладом "Кыргызстан - первая республика в Средней Азии, где был установлен эндопротез с керамико-керамической парой трения" и модерировал секцию "Эндопротезирование суставов: прошлое, настоящее, будущее".

Решение о награждении ученого было принято Ассоциацией травматологов и ортопедов России, объединяющей более 15 тысяч специалистов, а также Ученым советом Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

Золотую медаль Джумабекову вручил генеральный директор ЦИТО, главный травматолог России Антон Назаренко.

Сабырбек Джумабеков поделился с редакцией VB.KG, что гордится участием в таком престижном форуме и высоко ценит вклад Николая Приорова, чьи изобретения продолжают оставаться важными для мировой науки в области ортопедии и травматологии. Он также отметил, что на одном из крупных форумов в Китае ученые всего мира ссылались на труды Приорова и других российских ученых.

- Горжусь, что мой труд, труд нашего коллектива так высоко оценивается коллегами, поскольку каждое открытие или изобретение - это шанс для пациентов уменьшить страдания, снизить инвалидизацию и дать возможность жить полноценной жизнью, - сказал Джумабеков.


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URL: https://www.vb.kg/441482
Теги:
награда, Россия, Кыргызстан, врачи
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