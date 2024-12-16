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В Кара-Суу государству возвращен участок стоимостью 120 млн сомов

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Прокуратура Кара-Суйского района Ошской области провела проверку исполнения земельного законодательства в Ынтымакском айыл окмоту. В результате выявлено, что сделки по продаже частным лицам земельных участков общей площадью 3,18 га были проведены с нарушениями.

По инициативе прокуратуры исковые заявления о признании сделок недействительными были направлены в суд. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал вернуть участки в муниципальную собственность.

На основании этого прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования на имя главы Ынтымакского айыл окмоту. В итоге земли общей стоимостью 120 млн сомов были возвращены государству.


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URL: https://www.vb.kg/441503
Теги:
земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область, прокуратура
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