В Кара-Суу государству возвращен участок стоимостью 120 млн сомов

Прокуратура Кара-Суйского района Ошской области провела проверку исполнения земельного законодательства в Ынтымакском айыл окмоту. В результате выявлено, что сделки по продаже частным лицам земельных участков общей площадью 3,18 га были проведены с нарушениями.

По инициативе прокуратуры исковые заявления о признании сделок недействительными были направлены в суд. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал вернуть участки в муниципальную собственность.

На основании этого прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования на имя главы Ынтымакского айыл окмоту. В итоге земли общей стоимостью 120 млн сомов были возвращены государству.