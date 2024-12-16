Юные голоса Победы: финал конкурса военных песен в Кыргызстане

15 декабря в Военном институте Вооружённых сил Кыргызской Республики прошёл финал конкурса военных песен среди школьников, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное при поддержке АНО "Евразия", объединило юные таланты со всей страны. Конкурс стал ярким событием, наполненным духом патриотизма, уважения к подвигу героев и желанием сохранить память о великой победе через искусство.

Отбор и участие

Конкурс вызвал широкий интерес среди школьников по всей стране. На первом этапе было подано более 250 заявок от учащихся, желающих продемонстрировать свои вокальные способности и приверженность патриотическим ценностям. По итогам отборочного тура были определены 14 финалистов. Каждый из них представил на сцене свою версию военной песни, исполнив её с душой и трепетом, что не оставило равнодушными ни жюри, ни зрителей.

Состав жюри и концертная программа

Оценивать вокальные способности участников было поручено известным артистам и исполнителям Кыргызстана. В состав жюри вошли народная артистка Кыргызской Республики Айчурек Иманалиева, певица и общественный деятель Айя Садырова, а также популярная исполнительница Нурчолпон. Их опыт и авторитет добавили мероприятию значимости, а профессиональный подход к оценке помог объективно выбрать лучших из лучших.

Помимо конкурсных выступлений, зрители смогли насладиться концертом приглашённых звёзд. С яркими номерами выступили популярные исполнители Иса Омуркулов, Салидинас и Абир Касенов. Их песни, пронизанные темами патриотизма и любви к Родине, создали особую атмосферу торжественности и сопричастности к великой истории.

Особые гости и организация

Особое внимание было уделено почётным гостям мероприятия - членам Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Их присутствие придало событию особую значимость и трогательность. Для школьников это стало уникальной возможностью лично пообщаться с ветеранами и услышать живые воспоминания о событиях тех лет.

Большую роль в организации мероприятия сыграли курсанты Военного института. Более 50 курсантов приняли участие в подготовке и проведении конкурса. Они отвечали за встречу и сопровождение гостей, помогали с технической частью мероприятия и обеспечивали порядок в зале. Их вклад в организацию был высоко оценён как участниками, так и зрителями.

Значение и итоги конкурса

Конкурс военных песен среди школьников стал ярким культурным и образовательным событием. Участники и зрители отметили, что подобное мероприятие проводится в Кыргызстане впервые. Многие выразили надежду, что конкурс станет ежегодной традицией, способствующей воспитанию патриотизма и уважения к подвигу старших поколений.

Главная цель конкурса - передать молодёжи ценности мужества, стойкости и любви к Родине - была достигнута. Восприятие исторических событий через музыку делает память о них более живой и эмоционально близкой. Песни о войне помогают юным исполнителям осознать цену мира и значимость подвига ветеранов.

Организаторы, среди которых особую роль сыграла АНО "Евразия", выразили надежду на продолжение конкурса в последующие годы. Подобные инициативы не только поддерживают интерес молодёжи к истории, но и укрепляют культурные и нравственные основы общества.