Конкурс об общей истории России и Кыргызстана: итоги и победители

13 декабря на базе школы №55 в Бишкеке прошёл финал конкурса "Кыргызстан-Россия: общая историческая память" для учителей истории школ Кыргызстана. Мероприятие, организованное при поддержке АНО "Евразия", объединило педагогов с целью укрепления профессиональных связей, углубления знаний об общей истории и совершенствования методик преподавания тем, связанных с культурным, историческим и социальным взаимодействием двух стран.

Многоэтапный конкурс с участием 20 школ Кыргызстана

В конкурсе приняли участие учителя истории из более чем 20 школ по всему Кыргызстану. Конкурс включал несколько этапов: презентации исследовательских проектов, проведение открытых уроков и выполнение тестовых заданий. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, оригинальные идеи и глубокое понимание значения российско-кыргызских исторических связей.

Цели мероприятия и обмен педагогическим опытом

Целью мероприятия стало развитие творческого и аналитического подхода к осмыслению российско-кыргызских отношений в различные исторические периоды. Участники обменялись педагогическим опытом, что способствовало повышению их квалификации и расширению методического арсенала для преподавания тем межкультурного взаимодействия. Организаторы отметили, что такие конкурсы помогают укреплять образовательные связи между странами и способствуют созданию профессиональной площадки для общения педагогов.

Победители конкурса

По итогам конкурса были награждены 9 лучших учителей. Первое место завоевала Айзат Кудакеева из школы №9, которая получила ноутбук в качестве главного приза. Второе место заняла Халида Таштанбековна из школы №55, награждённая планшетом. Третье место досталось Рите Джумабековне из школы №70, которая получила электронную книгу. Победителей отметили за их творческий подход, оригинальность методик и умение доносить сложные исторические темы до учеников в доступной форме.

Отзывы участников

Завершением конкурса стало торжественное награждение и подведение итогов. Участники поблагодарили организаторов за возможность обменяться опытом и знаниями. Учителя отметили высокий уровень организации и значимость таких мероприятий для их профессионального роста. В своих отзывах они подчеркнули, что полученные знания и опыт будут активно использоваться в преподавательской практике, способствуя интересу учеников к истории и развитию их критического мышления.