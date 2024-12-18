Школа в Джалал-Абаде уличена в подлоге данных о посещаемости

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело против ответственных лиц школы №3 имени Ж.Бакиева по факту злоупотребления должностным положением и служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица вносили ложные сведения в официальные документы, благодаря которым дети, находившиеся за пределами Кыргызстана и не посещавшие занятия, переводились в старшие классы как успешно завершившие учебные программы. В частности, С.С. 2013 года рождения, проживавший в России с 2019 по 2023 год, был фиктивно зачислен в 1–5 классы.

Аналогичные нарушения выявлены с Р.Ю. 2008 года рождения и А.И. 2014 года рождения.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.337 (Злоупотребление должностным положением) и ст. 346 (Служебный подлог) УК КР и для организации расследования направлено в ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области.