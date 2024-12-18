Ночная жизнь Бишкека: лучшие ночные клубы, бары и вечеринки

Бишкек - это город, который оживает ночью. Ночная жизнь столицы предлагает множество интересных мест, куда сходить в Бишкеке, чтобы провести вечер незабываемо. От стильных ночных клубов до уютных баров и пабов - здесь каждый найдёт заведение по душе. С медиа-ресурсом Кипиш вы всегда будете в курсе самых ярких событий, вечеринок и лучших мест столицы.

ТОП-12 мест для ночной жизни в Бишкеке

1. Promzona Club

Если вы ищете, куда сходить в Бишкеке для яркой вечеринки, Promzona Club станет идеальным выбором. Современный интерьер, просторный танцпол и мощная музыкальная программа делают его одним из самых популярных ночных клубов города.

Адрес: ул. Чокана Валиханова, 16 Телефон: +996 706 900 900

2. Kipish Bar

Если вы ищете место, где можно насладиться живой музыкой в уютной обстановке, Kipish Bar станет отличным выбором.

Адрес: ул. Медерова, 163/1 Телефон: +996 505‒44‒34‒44

3. Hell

Hell - ночной клуб с уникальным интерьером и энергичной атмосферой. Здесь проходят зажигательные вечеринки и выступления лучших диджеев, что делает его отличным выбором для любителей танцев.

Адрес: ул. Аалы Токомбаева, 37 Телефон: +996 500 12 3 666

4. Suzie Wong

Бар с азиатским колоритом и атмосферой вечеринки. Здесь можно попробовать экзотические коктейли, насладиться живой музыкой и расслабиться в стильном интерьере.

Адрес: ул. Аалы Токомбаева, 21а/4 Телефон: +996 770 776 666

5. Shanson Night Club

Любители ретро-музыки и шансона оценят уютную атмосферу Shanson Night Club. Это заведение, куда сходить в Бишкеке стоит тем, кто ищет спокойное место с приятным обслуживанием и хорошей музыкой.

Адрес: ул. Гоголя, 120 Телефон: +996 (312) 68‒01‒39 / +996 555‒50‒91‒47

6. ZHARA Strip Show Bar

Для тех, кто ищет яркие впечатления, ZHARA Strip Show Bar предлагает шоу-программы, коктейли и приватные зоны. Атмосфера эксклюзивности и роскоши гарантирована.

Адрес: ул. Байтик Баатыра, 86 Телефон: +996 558 398 930

7. LiveBar Rooms

Караоке, лаунж-зоны и живая музыка делают LiveBar Rooms идеальным местом для дружеской вечеринки. Уютная обстановка и расслабляющая атмосфера гарантируют отличное настроение.

Адрес: Пр. Чуй, 158 Телефон: +996 312 611 100 / +996 558 611 100

8. LiveBar

Если вы хотите насладиться живой музыкой и тёплой атмосферой, LiveBar - это то место, куда стоит сходить в Бишкеке. Отличный выбор напитков и уютный интерьер делают это заведение популярным среди горожан.

Адрес: ул. Кулатова, 8/1 Телефон: +996 557 594 999

9. Vegas

Ночной клуб Vegas перенесёт вас в атмосферу Лас-Вегаса. Здесь проходят яркие шоу-программы, азартные игры и вечеринки, которые зарядят энергией на всю ночь.

Адрес: ул. Юнусалиева, 40 Телефон: +996 997 077 666

10. Pablo

Лаунж-бар Pablo - это интересное место в Бишкеке для неспешного отдыха. Здесь предлагают авторские коктейли и тематические вечеринки, которые придутся по вкусу любителям оригинальных концепций.

Адрес: ул. Ахунаева, 146а Телефон: +996 771 001 573

11. Булки

Булки - оригинальный бар с живой музыкой, авторскими напитками и необычным интерьером. Отличное место, чтобы расслабиться после долгого дня.

Адрес: ул. Ахунбаева, 2а Телефон: +996 500 243 243

12. Zira

Современный ночной клуб с просторным танцполом, где проходят вечеринки с участием лучших диджеев. Zira гарантирует энергичную атмосферу и незабываемые эмоции.

Адрес: ул. Юнусалиева, 40а Телефон: +996 558 398 738

Заключение

Ночная жизнь Бишкека - это яркие вечеринки, уютные бары и атмосферные клубы. Если вы ищете, куда сходить в Бишкеке или какие интересные места посетить, наш список поможет найти заведение на любой вкус.

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