Обзор и предсказания на чемпионат 2025 года в Формуле-1

Формула-1: прогнозы на новый сезон

Предстоящий в 2025 году Чемпионат мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 имеет все шансы стать одним из самых захватывающих. Впереди изменения в составах команд, правилах FIA, а также 24 гонки, поэтому букмекерская контора Parimatch предлагает болельщикам ознакомиться с обзором будущего сезона, чтобы эффективно поставить ставку онлайн и смотреть заезды с азартом.

Замены в командах

Составы скудерий будут заметно перетасованы. Вот лишь основные и уже известные изменения в трудоустройстве автогонщиков:

Льюис Хэмилтон присоединится к Шарлю Леклеру в "Феррари", неожиданно покинув "Мерседес" после 12 лет верности команде, но имея большие амбиции; Андреа Кими Антонелли, молодой 18-летний талант, дебютирует в Формуле-1 за "Мерседес", составив компанию лидеру команды, Джорджу Расселлу; Карлос Сайнс (младший) покинет "Феррари" ради места в "Уильямс", освежив состав скудерии вместе с новым напарником, Александром Албоном; "Хаас" предстанет в новом составе из Оливера Бермана и Эстебана Окона.

Стабильности пелотону добавят остающиеся в "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а в "Астон Мартин" - Фернандо Алонсо. Сохранит ли нидерландец чемпионство - уже большой вопрос.

Усовершенствованные правила

С 2025 года FIA решила увеличить конкуренцию и максимально обезопасить пилотов. Формулу-1 ждёт уникальная система охлаждения гонщиков для ликвидации последствий перегрева во время гонок в жарких странах. Также будет чуть увеличен минимальный допустимый вес болида, чтобы соответствовать изменениям.

Начисления очков за самый быстрый круг больше не будет, что повысит важность финишного протокола. Также команды теперь обязаны задействовать молодых пилотов минимум в двух свободных тренировках за сезон, чтобы подстегнуть ротацию.

Предсказания на 2025 год

Гонки стартуют 16 марта в Мельбурне, и лучшая букмекерская контора в Казахстане будет готова принимать на них ставки. В календарь вернутся классические трассы в Монако, Спа и Сузуке, а американцев порадуют сразу три Гран-при в США. Сезон завершится в Абу-Даби (ОАЭ), 7 декабря.

Основная борьба в Кубке конструкторов ожидается между "Ред Булл" с 4-кратным чемпионом Ферстаппеном и "Феррари", усилившимся опытным Хэмилтоном. Притом действующие обладатели трофея, "Макларен", наверняка не дадут им покоя, сохранив не по годам опытный дуэт Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

"Мерседес" наверняка займётся развитием своего новичка Антонелли и работой на перспективу, нежели борьбой за титул. В аналогичной ситуации окажется полностью обновлённый "Хаас", в котором больше авансов выдают британцу Берману. В целом, сезон 2025-го обещает глоток свежего воздуха для фанатов, после нескольких лет неразберихи из-за "ковида" и тотального доминирования неудержимого Макса Ферстаппена.