Дональд Трамп: При мне официально будет только два пола - мужской и женский

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при нем официально будет только два пола: мужской и женский, пишет РБК.

"При администрации Трампа в официальной политике правительства США будет признано только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?" - сказал Трамп на мероприятии TurningPoint's AmericaFest 2024.

Он также пообещал "убрать мужчин из женского спорта".

Республиканец неоднократно заявлял, что намерен запретить трансгендерам (в России "международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях. Кроме того, Трамп грозился сократить федеральное финансирование "любой школе, продвигающей трансгендерное безумие".

По данным опроса AP VoteCast более 120 тыс. избирателей по всей стране (подавляющее большинство из них сторонники Трампа), поддержка прав трансгендеров в правительстве и обществе "зашла слишком далеко".

При первом сроке Трампа его администрация определяла слово "пол" как "биологический пол", в то время как администрация Джо Байдена решила интерпретировать его как "гендерную идентичность", отмечает AP.

В 2018 году Трамп, будучи президентом, запретил трансгендерам проходить военную службу во всех случаях, кроме исключительных обстоятельств. Запрет в том числе касался людей, страдающих гендерной дисфорией: это состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. Право служить в американской армии трансгендерные люди получили в 2016 году по указу возглавлявшего тогда Белый дом Барака Обамы.

Байден после своей инаугурации в январе 2021 года отменил запрет своего предшественника, посчитав, что "гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии".

В ноябре этого года The Times писала о планах избранного президента уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии.

О том, что есть только мужчины и женщины, Трамп говорил и летом 2022 года.