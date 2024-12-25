Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 90.42 - 91.30

Путин поручил создать молодежные туристские маршруты по местам боевой славы

217  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России будут созданы образовательные туристские маршруты для детей и молодежи по местам боевой славы. Они будут включать в себя "посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести".

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал Министерству просвещения вместе с руководителями регионов и Российским военно-историческим обществом. Как отмечается, госструктуры должны предусмотреть создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы. Эти маршруты будут включать в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести.

Предложения по расширению программы "Дороги Победы" должны быть готовы к 15 февраля.

Как напоминает ТАСС, идея возникла в разговоре девятиклассника Артема Бабушкина на встрече с президентом в Туве. Парень предложил организовать к 80-летию Победы тур по ключевым местам боев и сражений Великой Отечественной войны, в том числе в ближнем зарубежье. Глава государства назвал это предложение "хорошим".

20 декабря Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества, поскольку в стране будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это будет сделано в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах предков.

Ранее Путин заявил, что в РФ 99,9% россиян готовы "все положить в интересах родины".

Источник: rg.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441689
Теги:
Владимир Путин, ВОВ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  