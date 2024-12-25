Путин поручил создать молодежные туристские маршруты по местам боевой славы

В России будут созданы образовательные туристские маршруты для детей и молодежи по местам боевой славы. Они будут включать в себя "посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести".

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал Министерству просвещения вместе с руководителями регионов и Российским военно-историческим обществом. Как отмечается, госструктуры должны предусмотреть создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы. Эти маршруты будут включать в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести.

Предложения по расширению программы "Дороги Победы" должны быть готовы к 15 февраля.

Как напоминает ТАСС, идея возникла в разговоре девятиклассника Артема Бабушкина на встрече с президентом в Туве. Парень предложил организовать к 80-летию Победы тур по ключевым местам боев и сражений Великой Отечественной войны, в том числе в ближнем зарубежье. Глава государства назвал это предложение "хорошим".

20 декабря Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества, поскольку в стране будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это будет сделано в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах предков.

Ранее Путин заявил, что в РФ 99,9% россиян готовы "все положить в интересах родины".

Источник: rg.ru