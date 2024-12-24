Прокуратура Бакай-Аты вернула муниципалитету земли стоимостью 5 млн сомов

Прокуратура Бакай-Атинского района проверила соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в селе Бакай-Ата участок сельхозназначения площадью 28 000 кв. м. был незаконно передан в частную собственность. Прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил требование, и участок стоимостью 3 052 000 сомов вернули в муниципальную собственность.

Также прокуратура проверила земельные вопросы в сельской управе Акназаров, где был выявлен случай незаконного присвоения участка площадью 700 кв. м., принадлежащего Дому культуры. После внесения акта прокурорского реагирования участок стоимостью 2 450 000 сомов был возвращен в муниципальную собственность.