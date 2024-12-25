Мэр Айбек Джунушалиев награжден орденом "Достык" II степени

Сегодня мэру города Бишкек Айбеку Джунушалиеву вручен орден "Достык" II степени, присужденный ему указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, эта высокая награда вручена за его всестороннее содействие в развитии полноформатного сотрудничества между столицами Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

Торжественная церемония состоялась в мэрии города Бишкек. Награду вручил чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Джошыбаев.

В своей речи посол отметил значительный вклад Айбека Джунушалиева в укрепление дружеских связей и развитие партнерских отношений между Бишкеком и Астаной.

"Эта награда - символ признания ваших усилий по развитию сотрудничества между нашими столицами и народами. Благодаря вашей работе связи между Бишкеком и Астаной становятся образцом эффективного взаимодействия и дружбы", - подчеркнул посол Джошыбаев.

Айбек Джунушалиев, принимая награду, выразил благодарность за высокое доверие и отметил:

"Для меня большая честь получить орден "Достык". Это не только признание моих усилий, но и заслуга всей команды, работающей на благо развития наших городов. Бишкек и Астана будут продолжать укреплять сотрудничество и вносить свой вклад в дружбу между нашими народами".

Справка: Орден "Достык", учрежденный в 1995 году, вручается за значительный вклад в укрепление международного сотрудничества, развитие гуманитарных и культурных связей. Среди награжденных этим орденом - известные мировые лидеры, такие как Хиллари Клинтон, Пан Ги Мун и Ли Куан Ю.