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Все граждане Кыргызстана выжили в авиакатастрофе в Актау

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- Светлана Лаптева
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Граждане Кыргызстана выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает пресс-служба МИД КР о состоянии граждан КР.

"Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения РК, трое граждан Кыргызской Республики А.Р.Т., 2004 г.р., О.Т.М., 1998 г.р. и Д.Э.Д., 1988 г.р. находятся в "Мангистауской областной многопрофильной больнице".

По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья А.Р.Т. оценивается как тяжелое, у остальных граждан КР каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Сотрудники Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Республики Казахстан.

Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства КР".


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URL: https://www.vb.kg/441751
Теги:
авиакатастрофа, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан
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