Все граждане Кыргызстана выжили в авиакатастрофе в Актау

Граждане Кыргызстана выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает пресс-служба МИД КР о состоянии граждан КР.

"Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения РК, трое граждан Кыргызской Республики А.Р.Т., 2004 г.р., О.Т.М., 1998 г.р. и Д.Э.Д., 1988 г.р. находятся в "Мангистауской областной многопрофильной больнице".

По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья А.Р.Т. оценивается как тяжелое, у остальных граждан КР каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Сотрудники Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Республики Казахстан.

Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства КР".