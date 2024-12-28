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Палата пчеловодов КР провела семинары по развитию отрасли

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- Светлана Лаптева
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Палата пчеловодов Кыргызской Республики при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провела цикл круглых столов в пяти значимых для пчеловодства регионах на тему: "Институциональное развитие пчеловодства в Кыргызской Республике"

Основными вопросами обсуждения были:

1.Стратегия развития сектора пчеловодства через кластерную систему производства, основанную на цепочке добавочной стоимости.

2.Увеличение объема производства, переработки и экспортного потенциала пчелопродукции.

3.Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности произведенной пчелопродукции.

4."Кредитования агропромышленного комплекса" эффективное использование финансово-кредитных средств субъектам пчеловодства.

Круглый стол направлен на создания платформы сотрудничества между субъектами пчеловодства и государственными органами, агрегаторами (экспортерами) пчеловодной продукции и другими контрагентами, оказывающими услуги пчеловодству.

На данном мероприятии приняли участие представители служб Министерства водного ресурса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, представители местных органов власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также финансово-кредитных организаций, пчеловоды, и другие заинтересованные субъекты сектора пчеловодства.


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URL: https://www.vb.kg/441777
Теги:
пчеловодство, Кыргызстан
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