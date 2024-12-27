Рассматривается временный запрет на ввоз белого сахара в КР на 6 месяцев

По предложению Совета по продовольственной безопасности и питанию Кыргызской Республики в целях поддержки крестьян предусматривается временный запрет на ввоз (импорт) белого сахара на территорию Кыргызстана сроком на 6 месяцев.

В связи с этим министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев отметил, что основная цель данного шага - поддержка местных производителей, а также создание условий для дальнейшего повышения урожайности и качества сахарной свеклы в следующем году. "Со стороны государства всегда принимаются соответствующие меры и важные решение на всестороннюю поддержку фермеров", - добавил он.

Такое решение было принято 13 декабря 2024 года на заседании Совета по продовольственной безопасности и питанию Кыргызской Республики. На заседании были обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны, в частности введения запретов на импорт/экспорт некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Отметим, что валовой сбор сахарной свеклы в этом году составил 870,2 тысяч тонн, что на 249,2 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный показатель позволит произвести 120 тысяч тонн сахара, что позволит полностью обеспечить внутреннее потребление страны.

В результате Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в соответствии с делегированными полномочиями постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 прорабатывается вопрос о введении временных запретов на ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) некоторых сельскохозяйственных продуктов и животных.