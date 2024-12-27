Государству вернули центр отдыха "Симирам" стоимостью более 1 млрд сомов

ГКНБ в рамках следственно-оперативных мероприятий по делу о легализации доходов, добытых преступным путем, и финансировании деятельности ОПГ Камчы Кольбаева передал государству центр отдыха "Симирам". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, объект расположен в селе Корумду Ыссык-Кульской области и состоит из зданий и сооружений общей площадью 4679 квадратных метров. Его оценочная стоимость составляет 1 млрд. 84 млн. 657 тыс. сомов. Центр передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР на безвозмездной основе.

ГКНБ продолжает мероприятия, направленные на выявление имущества, добытого преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.