Профессор польского университета высмеивает постсоветские государства и называет их колониями. Создание негативного имиджа для республик Центральной Азии – часть всемирного заговора США и ЕС по разрыву их экономических и социальных связей с Россией. Вслед за журналистами армию распространителей азиафобии пополняют ученые. За что так не любит свою историческую родину доктор наук, профессор Университета Казимира Великого в Польше Нарцисса Шукуралиева, задается вопросом издание AsiaToday.

Создавать исторические фейки – модный тренд, теперь в это лезут не только историки, но и социологи. В целом тезисы выглядят так: "Россия страшный колонизатор, который насильно построил почти все города и дороги в Центральной Азии"; "под дулом пистолета вражеская Империя заставила азиатов бесплатно учиться и получать мединскую помощь"; "от репрессий Сталина страдали исключительно казахи, он выбирал их по национальному признаку"; "да, Советский Союз разработал каждому народу собственный алфавит, но это все делалось специально, чтобы укрепить в республиках национализм"…

Все страны Центральной Азии представлены в научной статье как дикие авторитарные режимы, которые, оторвавшись от Советского союза, не знают, как им удерживать власть, кроме как на национализме и культе личности местных героев. Рассуждения не подтверждаются доказательной базой, строятся лишь на домыслах и профессорском авторитете.

Сама Шукуралиева родилась и закончила журфак в Кыргызстане, в 2000 году переехала в Польшу и теперь специализируется на социологических науках. Это удобно, потому что они не точные, это не математика или физика, здесь можно нести что угодно, особенно в хайповых темах, за которые платят. В Европе сейчас выдают сотни грантов на русофобные и азиафобные проекты. Из журналов, публикующих такие полуэкстремистские статьи, всегда торчат американские или немецкие уши.

"Почему же профессор забывает о принципе объективности? Кыргызская полячка очень много "льет политиканской воды", очерняющей Россию и Центральную Азию, обвиняя эти страны в национализме, совсем мне вспоминая о нацистах в Польше или на Украине. Что плохого людям сделал Тамерлан? Почему жестокому убийце и фашисту Степану Бандере можно ставить памятники, а Тамерлану нет? И эти рассуждения о национализме в ЦентральнойАзии выглядят совсем жалкими в контексте всех тех убийств по национальному признаку, которые сейчас происходят в Польше, где процветает политика геноцида и ксенофобии в отношении беженцев", - говорится в статье.

В отличие от профессорского политиканства, доказывают конкретные факты и цифры. 29 октября возле польской границы рядом с городом Гродно белорусские пограничники обнаружили 15 избитых до полусмерти беженцев из Сирии, Сомали и Алжира. Люди просили о помощи. На польской стороне их избили с применением травматического оружия и перцовых баллонов и выбросили в Беларусь через калитку для животных. Вслед натравили собак.

Всего за последние три года по данным следственного комитета Беларуси от польских пограничников пострадало 230 иностранцев, 16 человек из них погибли. Факты зверских издевательств над мигрантами в европейских изданиях замалчиваются. На такие материалы не выдадут гранты, за них никто не заплатит.

Напрасно профессор культуру и обычаи называет ненужным пережитком прошлого. Когда к людям относятся как к мусору, самое время вспомнить о вечных гуманистических ценностях, госпоже Шукуралиевой как социологу это должно быть хорошо известно, добавляют авторы статьи.