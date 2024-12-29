Садыр Жапаров прокомментировал обсуждения вокруг СИЗО-1

Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что якобы заключенных жестоко избивают, подвергают обыскам, отбирают мобильные телефоны, а также появились сообщения о том, что 5 человек умерли в результате побоев. Информационное агентство "Кабар" обратилось за комментариями к президенту страны.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! За время вашего отсутствия в стране, за время вашей рабочей поездки в РФ, в социальных сетях активно обсуждали ситуации, якобы происходящие в местах лишения свободы. Будто в бишкекском СИЗО, тюрьмах заключенные подвергаются пыткам, обыскам, лишаются мобильной телефонной связи, и речь шла о смерти 5 человек, якобы в результате побоев. Как бы вы прокомментировали подобные сообщения?

- Я также читаю социальные сети, и как только увидел информацию в интернете, тут же стал выяснять. Мне доложили, что фактов смерти не было, информация оказалась ложной. Что касается обысков по мобильным телефонам, да, это правда. Только в одной исправительной колонии было изъято около семисот аппаратов. Причина, по которой отбирают сотовые телефоны, заключается в том, что заключенные обманывают доверчивых граждан на крупные суммы денег.

Среди обманутых немало и государственных служащих. Я могу даже пример привести. "Вы приглашены на званный ужин от имени президента. На данное мероприятие мы собираем деньги". Есть госслужащие, которые, доверившись, перечисляли по 30 или 50 тысяч сомов.

Мошенники умудряются даже вводить в заблуждение своих жертв, используя имя первой леди. Мол, Первая леди приглашает вас на праздник своего внука ( тушоо той), однако мы собираем по 30 тысяч сомов. Переведите сумму и мы ждем вас на торжестве. Среди обманутых была и наша близкая знакомая, которая, поверив, перечислила крупную сумму, позже, по недоступному уже с сотового номера, поняла, что оказалась обманутой.

И таких обманутых людей тысячи.

Телефонными мошенниками являются чаще именно те, кто находятся в местах лишения свободы. Это именно одна из причин, почему изымают телефоны.

Порядок должны соблюдать все. Забудьте, что было в прошлом, никто не собирается гладить по головке тех, кто не подчиняется и сопротивляется.

Государство, в котором есть криминал, преступность, не сможет развиваться. В эту страну не придет инвестор, а другие страны не будут доверять. Не ждите реализации крупных проектов.

Страны, где правят преступность и коррупция, никогда не смогут развиваться, считайте, что страна без будущего.

Мы должны строить сильный Кыргызстан с большим будущим.

Мы должны научиться жить, следуя букве закона. Не должно быть бандитов, которые грубят инвесторам, бизнесменам. Если сейчас имеются факты, когда требуют с вас долю,

немедленно обращайтесь в правоохранительные органы, не бойтесь ничего. Реакция соответствующих органов будет молниеносной. Однако, если будут факты, что предприниматели сами "отмечаются", то и они будут отвечать строго по закону.

Мы сейчас полностью обновляем места лишения свободы, открываем производства. Работа идет, они начали получать заказы. Они должны зарабатывать, а не быть обузой для своих семей. Пусть они, отбывая свой срок, имеют возможность зарабатывать и помогать своим детям.

В течение 2-3 лет мы расширим производство в тюрьмах и создадим все необходимые условия, и они смогут получать хорошую зарплату.

Если человек хочет, то он всегда сможет зарабатывать. Сейчас работы в Кыргызстане много, а те, кто жалуется на ее отсутствие, это просто повод не работать.

Научитесь работать честно, преступным способом уже не получится.

Давайте строить сильный, честный, развитый Кыргызстан, и таким оставим его будущему поколению!