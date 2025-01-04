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Американский госдепартамент одобрил продажу Японии ракет на $3,64 млрд

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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии до 1,2 тыс. ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на $3,64 млрд, сообщило входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

В сообщении агентства говорится, что "правительство Японии запросило покупку до 1,2 тыс. усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (D-3/C-8)" и необходимого оборудования.

Ведомство информирует, что ракеты необходимы для безопасности крупного союзника, который является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным Агентства, это повысит способность Японии противостоять угрозам.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/441882
Теги:
США, Япония
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