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Джордж Сорос, Хиллари Клинтон и Месси удостоены медали Свободы

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Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны - Президентскую медаль Свободы, сообщила пресс-служба Белого дома. Церемония награждения пройдет 4 января.

"Эти 19 человек - великие лидеры, которые сделали Америку и мир лучше", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто получит награду - музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин "Мэджик" Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актер Дензел Вашингтон, а также главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.

Президентскую медаль Свободы вручают за выдающийся вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, защиту мира во всем мире, а также за вклад в культуру и другие общественные, государственные или частные инициативы.

Награду вручают как гражданам США, так и иностранцам. В разные годы лауреатами медали становились режиссер Стивен Спилберг, актриса Барбара Стрейзанд, политический деятель и активист Мартин Лютер Кинг, первая леди США Нэнси Рейган, телеведущая Опра Уинфри и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Источник: Медуза


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Теги:
награда, США
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