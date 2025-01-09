Торобаев проверил ветеринарную лабораторию в Оше

Основная задача работы каждой ветеринарной лаборатории является получение своевременных и оперативных результатов по выявлению заболеваний у животных. Об этом заявил заместитель министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области.

В ходе визита он ознакомился с деятельностью Ошского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и Ошского городского ветеринарного управления.

"Основной задачей каждой лаборатории является предоставление своевременных и оперативных результатов по выявлению заболеваний у животных, а также проведение ветеринарно-санитарных экспертиз продукции (сырья), полученной от животных", - сказал он.

Бакыт Торобаев также дал ряд поручений по продолжению работы по регулярной аккредитации лабораторий с современным оборудованием, а также по оказанию качественных ветеринарных услуг населению.