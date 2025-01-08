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Насколько опасен метапневмовирус? ВОЗ дает советы по профилактике

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает об увеличении случаев респираторных инфекций в Китае, что связано с сезонным подъемом заболеваемости в зимний период. Об этом заявила официальный представитель организации д-р Маргарет Харрис на брифинге 8 января.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), среди патогенов, вызывающих инфекции, преобладают вирус сезонного гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), человеческий метапневмовирус (hMPV), а также вирус SARS-CoV-2. В конце декабря 2024 года положительные тесты на грипп составили более 30% среди пациентов с гриппоподобными симптомами.

ВОЗ отмечает, что текущий уровень респираторных заболеваний в Китае соответствует сезонным нормам. Заполняемость больниц ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Информации о введении чрезвычайных мер или новых ограничений не поступало.

Д-р Харрис напомнила, что метапневмовирус человека - не новый вирус. Он был открыт в 2001 году и вызывает симптомы, схожие с простудой, но может привести к серьезным осложнениям, особенно у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

ВОЗ рекомендует жителям стран, переживающих зимний сезон, соблюдать простые меры предосторожности:

- оставаться дома при болезни;

- носить маску в людных и плохо проветриваемых местах;

- улучшать вентиляцию помещений;

- прикрывать рот и нос при кашле и чихании;

- регулярно мыть руки;

- вакцинироваться по рекомендации врача.

Людям из группы риска следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при ухудшении состояния.


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URL: https://www.vb.kg/441939
Теги:
ВОЗ, здоровье
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