Садыр Жапаров: Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсети пояснил подписанный им указ, касающийся налогообложения.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Я подписал Указ, касающийся налогов.

Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам.

Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий Указ.

Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива.

С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом.

Также я поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.

Оказалось, что таких неплательщиков довольно много. Несмотря на большие трудности для государства, мы приняли это решение.

Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. (Налоги за период до 1 января 2022 года не будут проверяться).

Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения.

Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года.

До 2030 года мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо.

В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги.

Но, уважаемые соотечественники, хочу напомнить вам одну вещь. Государство держится и становится сильным благодаря налогам.

Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов.

Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук.

Своевременная уплата налогов – это священный долг каждого гражданина.

В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания.

Поэтому и у нас налоги должны быть священны.

С этого момента оплачивайте налоги своевременно".