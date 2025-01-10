В Казахстане сенат одобрил соглашение о банковских гарантиях в ЕАЭС

Депутаты Сената Казахстана на пленарном заседании 9 января 2025 года ратифицировали Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, сообщает Zakon.kz.

В заключении сообщается, что основными целями Закона является создание правовой основы для взаимного признания банковских гарантий между государствами – членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств-членов Союза.

"Основными задачами Закона является обеспечение реализации Соглашения, подписанного между государствами-членами ЕАЭС, путем установления правовых норм, которые обеспечат использование банковских гарантий, выданных банками-резидентами одной страны, для участия в государственных закупках другой страны-члена Союза. Также Закон определяет требования к банкам, которые могут выдавать такие гарантии, а также механизмы ведения реестра банковских гарантий", – говорится в документе.

Сенатор Нурлан Бекенов озвучил, что соглашение разработано в целях взаимного признания банковских гарантий между государствами-членами Союза и подписано 29 августа 2023 года в городе Москва.

"Соглашение предоставляет возможность использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства-члена Союза для участия в государственных закупках другого государства-члена Союза. Соглашением также определены требования к банкам, правомочным выдавать банковские гарантии для целей государственных закупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также механизмы ведения реестра банковских гарантий", – подчеркнул он.

По его словам, таким образом ратификация Соглашения позволит обеспечить беспрепятственный доступ потенциальным поставщикам одной страны – члена Союза к участию в государственных закупках, проводимых в другой стране – члене Союза, а также укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.

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