Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 89.57 - 90.57

В Бишкеке летом расцветут 1,6 млн однолетних цветов

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В оранжерее №1 муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" состоялся первый посев однолетних цветов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, первая партия составила порядка 370 тысяч семян однолетних цветов, из которых в скором времени появятся расточки. Позже сотрудницы предприятия будут пикировать их в стаканчики. Такая процедура нужна для того, чтобы, при посадке в открытый грунт не травмировать корневую систему.

Далее под присмотром специалистов МП "Бишкекзеленстрой" цветы будут доращиваться в теплицах предприятия.

Отметим, что летом 2025 года в столице раскроются более 1,6 млн однолетних цветов. В этом году клумбы будут украшать сальвии, цинерария, пеларгония, катарантус, агератум и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441971
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  