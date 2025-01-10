В Бишкеке летом расцветут 1,6 млн однолетних цветов

В оранжерее №1 муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" состоялся первый посев однолетних цветов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, первая партия составила порядка 370 тысяч семян однолетних цветов, из которых в скором времени появятся расточки. Позже сотрудницы предприятия будут пикировать их в стаканчики. Такая процедура нужна для того, чтобы, при посадке в открытый грунт не травмировать корневую систему.

Далее под присмотром специалистов МП "Бишкекзеленстрой" цветы будут доращиваться в теплицах предприятия.

Отметим, что летом 2025 года в столице раскроются более 1,6 млн однолетних цветов. В этом году клумбы будут украшать сальвии, цинерария, пеларгония, катарантус, агератум и др.