Выставка и перформанс Ольги Яковлевой. "Перманентный макияж как искусство"

Ольга Яковлева - уникальный художник и мастер перманентного макияжа, чья работа воплощает собой синтез нескольких видов искусства: живописи, татуировки и эстетического перманентного макияжа. Её выставка, которая пройдёт в "Галерея М" на пр. Манаса 40, обещает стать настоящим событием в мире искусства. Помимо экспозиции её картин, выполненных в техниках масла и акрила, в стиле поп арт и абстракция, Ольга проведёт живой перформанс, демонстрируя процесс создания перманентного макияжа бровей прямо на глазах у зрителей. Это редкий случай, когда зрители могут увидеть, как мастерство соединяет художественное и прикладное искусство.

Ольга - эксперт по перманентному макияжу, татуировке с многолетним опытом и художник по восстановлению и цветокоррекции ареол груди после мастэктомии. Член международного Евразийского Художественного Союза "Авангардная живопись", почетный член и председатель приемной комиссии американского Альянса "TattooArtGlobal".

Лауреат премии People Awards Kazakhstan в номинации "Эксперт перманентного макияжа 2024" и спикер множества международных конференций.

Работы Ольги - это путешествие в мир цвета, формы и текстуры. Её живопись отличается утончённым вкусом, вниманием к деталям и особой энергией, которая пронизывает каждое произведение. Используя масло и акрил, она создаёт глубокие, многослойные полотна, в которых реальность переплетается с абстракцией. Зритель ощущает, как энергия мазков перекликается с движением души, а цветовая палитра передаёт неуловимые оттенки человеческих эмоций.

Перманентный макияж в её исполнении - это больше, чем косметическая процедура. Это настоящее искусство, которое требует от мастера не только технической точности, но и глубокого понимания эстетики, пропорций и гармонии. Именно здесь проявляется связь между перманентным макияжем и живописью. Как на холсте, так и на лице модели, Ольга создаёт гармоничные композиции, которые подчёркивают естественную красоту и уникальность. Её стиль работы отличается тонкостью и индивидуальным подходом, что делает каждый её проект уникальным.

Во время живого перформанса Ольга будет работать с цветом, формой и текстурой, как на холсте, учитывая индивидуальные особенности модели. Такой подход подчёркивает её талант как художника, способного видеть красоту и гармонию в самых тонких деталях. Ведь работа с холстом и работа с лицом имеют множество параллелей. В обоих случаях Ольга Яковлева создаёт образы, способные вызывать эмоции и вдохновлять. Она умело сочетает художественное видение с мастерством, что делает её проекты не только эстетически привлекательными, но и глубоко личными.

Её искусство демонстрирует, что границы между видами творчества условны. Живопись и перманентный макияж - это две формы самовыражения, которые объединяются в единую философию красоты. Выставка и перфоманс Ольги Яковлевой - это приглашение поразмышлять о природе искусства, которое способно трансформировать мир и человека.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир красоты и творчества, посетив выставку и живой перформанс этого талантливого мастера.

Перформанс и выставка пройдут 25 января с 13:00 до 17:00

Место: Галерея М, пр Манаса 40, 2 этаж

Вход свободный