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Кыргызская сортоиспытательная станция увеличила прибыль до 4 млн сомов

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- Светлана Лаптева
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Государственное предприятие "Кыргызская сортоиспытательная станция" играет ключевую роль в сельском хозяйстве, предоставляя фермерам доступ к последним достижениям отечественной и зарубежной селекции. В 2024 году на сортоиспытательных участках станции было проведено 1264 сортоопыта, включая:

- 553 по зерновым культурам,

- 33 по зернобобовым культурам,

- 161 по кормовым культурам,

- 144 по овощным и бахчевым культурам,

- 92 по техническим и масличным культурам,

- 147 по плодово-ягодным культурам,

- 134 по изучению устойчивости сортов к основным патогенам в условиях искусственного заражения.

В 2024 году предприятие увеличило прибыль до 4 миллионов сомов, что на 190% превышает показатели 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/441990
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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