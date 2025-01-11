Кыргызская сортоиспытательная станция увеличила прибыль до 4 млн сомов

Государственное предприятие "Кыргызская сортоиспытательная станция" играет ключевую роль в сельском хозяйстве, предоставляя фермерам доступ к последним достижениям отечественной и зарубежной селекции. В 2024 году на сортоиспытательных участках станции было проведено 1264 сортоопыта, включая:

- 553 по зерновым культурам,

- 33 по зернобобовым культурам,

- 161 по кормовым культурам,

- 144 по овощным и бахчевым культурам,

- 92 по техническим и масличным культурам,

- 147 по плодово-ягодным культурам,

- 134 по изучению устойчивости сортов к основным патогенам в условиях искусственного заражения.

В 2024 году предприятие увеличило прибыль до 4 миллионов сомов, что на 190% превышает показатели 2023 года.