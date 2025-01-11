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В Оше были оштрафованы 5 свадебных кортежей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В городе Ош 5 свадебных кортежей, нарушивших правила дорожного движения, оштрафованы на общую сумму 75 тысяч сомов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

В социальных сетях появилось видео, на котором 5 свадебных кортежей в городе Ош перекрывают главную дорогу, создавая препятствия для других транспортных средств, не пропуская их, а пассажиры высовываются из окон автомобилей.

По данному факту сотрудники ОПСМ г. Ош провели оперативные мероприятия, задержали 5 автомобилей, которые были направлены на штрафстоянку. Каждому водителю был назначен штраф в размере 15 тысяч сомов, что в сумме составило 75 тысяч сомов.

В случае повторного нарушения данных водителей, согласно законодательству, они будут лишены права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/442006
Теги:
Ош, штраф, свадьба
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