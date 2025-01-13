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Как появилась криптовалюта и как она устроена (видео)

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Вы точно слышали про криптовалюты, но, вероятно, думаете, что это все какой-то полузаконный пузырь, который лучше не трогать даже длинной палкой, потому что он не сегодня так завтра лопнет. Но когда-то так говорили про интернет, а сегодня мы не представляем без него жизнь. И кто знает, возможно прямо сейчас вы упускаете шанс раньше других познакомиться с величайшим финансовым изобретением человечества?

В этом видео ютуб-канал "Простая экономика" рассказывает, как появились криптовалюты и объясняем, как они устроены. Вы узнаете, почему за биткоин готовы платить десятки тысяч долларов, а совсем недавно люди продавали квартиры, чтобы купить картинки из интернета. Наконец, мы объясним, почему государства не спешат признавать криптовалюты, но тем временем разрабатывают свои цифровые деньги.


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URL: https://www.vb.kg/442018
Теги:
криптовалюта
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