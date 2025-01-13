В Джалал-Абаде установят новые плиты с именами участников ВОВ

Ассоциация "Славянская Диаспора" по Джалал-Абадской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планирует установить новые плиты с именами кыргызстанцев, чьи останки были найдены на полях сражений ВОВ поисковыми отрядами, в парке "Победы" города Джалал-Абад на территории мемориального комплекса " Скорбящей матери"

"Наша работа по сбору информации о земляках-солдатах, погибших в 1941-1945 годах, ведётся уже 4 года совместно с Республиканским поисковым объединением "Биздин Жениш-Наша Победа", советом ветеранов войны Баткена, детской художественной школой, со студентами и преподавателями Джалал-Абадского экономико-юридического колледжа и Военно-патриотическими российскими поисковыми отрядами.

В поисковой работе была использована информации из республиканской "Книги-Памяти". Были установлены имена 407 ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не отмеченных в мемориальном комплексе "Скорбящей Матери" в парке "Жениш" нашего города.

На данный момент работа по сбору данных об участников воинов Джалал-Абадцев продолжается.

Просьба всех жителей Джалал-Абада, в том числе и ранее проживающих, обратить внимание на списки! Если вы заметили, что в списке отсутствует фамилия вашего родственника, просьба отправить данные вашего героя нам по номеру телефона +996(559)609066-Виктор.+996(555)999255", - рассказал руководитель Ассоциации "Славянская Диаспора" по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко.