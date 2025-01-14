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В РФ отчеканили медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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- Светлана Лаптева
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Монетные дворы Гознака по заказу Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам изготовили юбилейную медаль к знаменательной дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Прообразом стало легендарное фото Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом". Этот исторический момент, символизирующий победу Советского Союза над нацизмом, запечатлен на аверсе медали.

На реверсе размещён текст "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945", окружённый лавровым венком и знаком ордена Отечественной войны I степени.

Медаль изготовлена из медно-цинкового сплава и имеет диаметр 32 мм. Лицевая сторона украшена изображением Знамени Победы, покрытого красной эмалью. Рельефные элементы придают изделию особую выразительность. Края медали оформлены бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. Ширина ленты - 24 мм. Правая половина ленты - темно-бордового цвета с продольной полоской красного цвета шириной 3 мм посередине. Левая половина ленты состоит из пяти чередующихся продольных полосок черного и оранжевого цветов шириной 2 мм, крайние черные полоски окаймлены оранжевыми полосками шириной 1 мм.

Заместитель директора по производству Санкт-Петербургского монетного двора Сергей Евстратов поделился деталями создания медали:

"Операция чеканки своеобразная, так как мы сначала получаем заготовку медали, и наша задача заключается в том, чтобы отчеканить рельеф, сделать отделку, собрать медаль и упаковать. Изготовление медали поделено между Санкт-Петербургским монетным двором и Московским".

Юбилейная медаль станет памятником героизму и стойкости советского народа. Её вручат ветеранам войны, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших во время Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, кроме работы на временно оккупированных территориях СССР.

Информация предоставлена Пресс-центром АО "Гознак".

Источник: dzen.ru


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URL: https://www.vb.kg/442029
Теги:
ВОВ, награда, Россия
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