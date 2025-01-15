23 февраля 2025 года стартует Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа". Предварительная регистрация доступна на сайте: pobeda.may9.ru/main.

Главная задача олимпиады – привлечь внимание молодого поколения к событиям периода Второй мировой войны.

Для кого проводится олимпиада?

Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Задания сгруппированы по различным уровням сложности.

В каком формате проходит олимпиада?

Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура.

23 февраля – 21 марта ПЕРВЫЙ ТУР

24 марта – 11 апреля ВТОРОЙ ТУР

6 МАЯ ФИНАЛ

Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации:

рисунок на тему "Лица Победы"; творческая работа "Юный полководец".

Что получат победители?

Победители Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" получат ценные призы и подарки от организаторов и партнёров акции.

3 победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.

Об Олимпиаде - интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне.