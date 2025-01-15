23 февраля 2025 года стартует Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа". Предварительная регистрация доступна на сайте: pobeda.may9.ru/main.
Главная задача олимпиады – привлечь внимание молодого поколения к событиям периода Второй мировой войны.
Для кого проводится олимпиада?
Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.
Задания сгруппированы по различным уровням сложности.
В каком формате проходит олимпиада?
Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура.
23 февраля – 21 марта ПЕРВЫЙ ТУР
24 марта – 11 апреля ВТОРОЙ ТУР
6 МАЯ ФИНАЛ
Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации:
Что получат победители?
Победители Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" получат ценные призы и подарки от организаторов и партнёров акции.
3 победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.
Об Олимпиаде - интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне.