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В Сузакском районе задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

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Водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан сотрудниками отдела розыска ГУОБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 января примерно в 21:10 в Сузакском районе неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода Б.Н. 1970 года рождения и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

По данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и по горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками ОБДД и РУВД Сузакского района. Им оказался водитель автомобиля марки Honda CR-V 2004 года рождения, Т.А.

Автомобиль помещен на штрафную стоянку, а подозреваемый передан в следственный отдел Сузакского РОВД для дальнейшего разбирательства и принятия мер.


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URL: https://www.vb.kg/442053
Теги:
ДТП, задержание, погибшие, Сузакский район, ГУОБДД
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