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Завершение строительства Каракульской ГЭС планируется на 2026 год

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На Каракульской ГЭС, которая строится на реке Кара-Суу недалеко от города Каракуль, активно продолжаются работы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Планируемая мощность станции - 18 МВт. Строительство ведется благодаря компании "Жагалмай", которая является инвестором и подрядчиком проекта.

ГЭС будет обеспечивать электроэнергией регион. В 2023 году был подписан договор на её строительство, а основное оборудование, включая турбину и генератор, поставит известная компания из Европы.

Проект готовит компания "NK GROUP", а для строительства используются необходимые материалы, например, щебень и песок, которые добываются на месте. Для этого на стройплощадке организованы специальные заводы: один для бетона, другой для материалов.

На данный момент завершены несколько важных этапов:

- Построены дороги и проведены работы по укреплению берега;

- Завершены проектирование и строительство обводного канала для воды;

- Установлены первые части водозабора;

- Разработан проект водопровода, по которому будет поступать вода для работы ГЭС;

- Завершены работы по укреплению здания и переносу электросетей, которые мешали строительству.

В настоящее время продолжается установка трубопроводов и бетонирование основного здания станции.

Все работы идут по плану, и завершение строительства планируется на первую половину 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/442056
Теги:
ГЭС, Джалал-Абадская область, строительство, Минэнергопром
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