В России предложили запретить продавать фастфуд детям

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Соответствующие письма он отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

"Прошу вас дать оценку целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ведения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией", - говорится в обращении.

Орлов выразил мнение, что такое введение ограничений положительно отразится на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом.

Он отметил, что пищевое поведение возникает и стабилизируется в раннем возрасте. И опасность потребления фастфуда заключается в том, что организм ребенка привыкает получать большее количество энергии, не успевая при этом ее тратить.

"Таким образом, многие подростки вступают во взрослую жизнь, уже имея избыточную массу тела и предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний", - уточнил директор ИИПСП.

Ранее, 2 августа 2024 года, медицинский эксперт "Инвитро" Полина Концедайло рассказала "Известиям", что вредной для кишечника является пища с высоким содержанием сахаров, насыщенных жиров (жирные сорта мяса) и ультрапереработанные продукты (полуфабрикаты, фастфуд, промышленная выпечка и сладости, чипсы). По ее словам, ультрапереработанная еда содержат большое количество соли, сахаров, различные пищевые добавки и консерванты, которые могут вызвать дисбиоз, что негативно влияет на здоровье всего организма.

Источник: iz.ru