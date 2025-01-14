Граждане КР использовали поддельные банкноты при скупке и продаже авто

ГКНБ в ходе работы по обеспечению экономической безопасности выявил факт распространения фальшивых иностранных валютных банкнот в Кыргызстане. В рамках возбужденного уголовного дела была проведена судебно-техническая экспертиза, которая подтвердила наличие поддельных банкнот в обороте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе следственных мероприятий было установлено, что граждане Кыргызстана М.И.М. и С.К.Д. организовали схему сбыта поддельных денег. Для этого они создали бизнес по скупке и продаже поддержанных автомобилей, в рамках которого расплачивались фальшивыми валютными банкнотами.

13 января 2025 года были проведены обыски по месту жительства данных лиц. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, включая как поддельные иностранные, так и местные банкноты. Эти банкноты были направлены на дополнительную судебно-техническую экспертизу для подтверждения их подлинности.

Граждане М.И.М. и С.К.Д. были задержаны и помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

На данный момент продолжаются мероприятия, направленные на выявление других участников преступной схемы, а также на установление источников происхождения поддельных банкнот.