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Граждане КР использовали поддельные банкноты при скупке и продаже авто

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ГКНБ в ходе работы по обеспечению экономической безопасности выявил факт распространения фальшивых иностранных валютных банкнот в Кыргызстане. В рамках возбужденного уголовного дела была проведена судебно-техническая экспертиза, которая подтвердила наличие поддельных банкнот в обороте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе следственных мероприятий было установлено, что граждане Кыргызстана М.И.М. и С.К.Д. организовали схему сбыта поддельных денег. Для этого они создали бизнес по скупке и продаже поддержанных автомобилей, в рамках которого расплачивались фальшивыми валютными банкнотами.

13 января 2025 года были проведены обыски по месту жительства данных лиц. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, включая как поддельные иностранные, так и местные банкноты. Эти банкноты были направлены на дополнительную судебно-техническую экспертизу для подтверждения их подлинности.

Граждане М.И.М. и С.К.Д. были задержаны и помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

На данный момент продолжаются мероприятия, направленные на выявление других участников преступной схемы, а также на установление источников происхождения поддельных банкнот.


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URL: https://www.vb.kg/442071
Теги:
ГКНБ, задержание, фальшивые деньги, Кыргызстан, автомобили
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