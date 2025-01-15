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В Оше таможенники обнаружили поддельные печати на товарной накладной

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Таможенники в Оше выявили подделку печатей на международной товарной накладной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По данным ведомства, автотранспортное средство под управлением гражданина Узбекистана прибыло на территорию МПТП "Достук" с грузом, следующем из Китая транзитом через Кыргызстан. Согласно транзитной декларации, в автомобиле находились самоклеющаяся бумага, полимерные плёнки и другие товары. Однако в ходе проверки была обнаружена дополнительная товаротранспортная накладная с поддельными печатями таможенной службы Кыргызской Республики.

Факт нарушения зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, а собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/442073
Теги:
граница, Китай, Ош, автомобили, таможня, товары
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