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В Бишкекский городской транспорт требуются сотрудники с опытом работы

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Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, открыты вакансии для следующих специалистов:

Водители

- Возраст: от 21 до 63 лет

- Водительские права с категорией "D"

- Стаж работы не менее 3 лет

Водители

- Водительские права с категорией "D", "C", "E"

- Опыт работы от 3 лет

Бухгалтер

- Знание налогового учета и отчетности

- Опыт работы от 3 лет

- Уверенное владение профильными программами

Слесарь

- Навыки ремонта и обслуживания автотранспортных средств

- Опыт работы от 2 лет

Автоэлектрик

- Умение диагностировать и устранять неисправности в электрических системах

- Опыт работы от 2 лет

Для получения более подробной информации просьба обращаться по номерам телефона: 0312 531 789 и 0990 306 076.


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URL: https://www.vb.kg/442076
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, работа
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