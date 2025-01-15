В Бишкекский городской транспорт требуются сотрудники с опытом работы

Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, открыты вакансии для следующих специалистов:
Водители
- Возраст: от 21 до 63 лет
- Водительские права с категорией "D"
- Стаж работы не менее 3 лет
Водители
- Водительские права с категорией "D", "C", "E"
- Опыт работы от 3 лет
Бухгалтер
- Знание налогового учета и отчетности
- Опыт работы от 3 лет
- Уверенное владение профильными программами
Слесарь
- Навыки ремонта и обслуживания автотранспортных средств
- Опыт работы от 2 лет
Автоэлектрик
- Умение диагностировать и устранять неисправности в электрических системах
- Опыт работы от 2 лет
Для получения более подробной информации просьба обращаться по номерам телефона: 0312 531 789 и 0990 306 076.