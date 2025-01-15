В Бишкекский городской транспорт требуются сотрудники с опытом работы

Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, открыты вакансии для следующих специалистов:

Водители

- Возраст: от 21 до 63 лет

- Водительские права с категорией "D"

- Стаж работы не менее 3 лет

Водители

- Водительские права с категорией "D", "C", "E"

- Опыт работы от 3 лет

Бухгалтер

- Знание налогового учета и отчетности

- Опыт работы от 3 лет

- Уверенное владение профильными программами

Слесарь

- Навыки ремонта и обслуживания автотранспортных средств

- Опыт работы от 2 лет

Автоэлектрик

- Умение диагностировать и устранять неисправности в электрических системах

- Опыт работы от 2 лет

Для получения более подробной информации просьба обращаться по номерам телефона: 0312 531 789 и 0990 306 076.