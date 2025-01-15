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Техперсонал Бишкексвета получил новую зимнюю униформу

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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" представило новую зимнюю униформу для своего линейного технического персонала. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, приобретены бушлаты, предназначенные для сотрудников, работающих на эксплуатации и строительстве линий наружного освещения, включая водителей специализированной техники.

Экипировка выполнена в цветовой гамме синего и серого оттенков, гармонирующих с фирменным стилем предприятия. На бушлатах размещена надпись "Бишкекжарык", а светоотражающие ленты обеспечивают безопасность сотрудников при выполнении работ в условиях ограниченной видимости.

Бушлаты оснащены флисовым утеплением, что делает их идеальными для работы на открытом воздухе в условиях снегопада, ветра и отрицательных температур.

Новая униформа обеспечивает максимальный комфорт и защиту, что особенно важно для специалистов, работающих в сложных погодных условиях.


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URL: https://www.vb.kg/442077
Теги:
Бишкексвет
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