Техперсонал Бишкексвета получил новую зимнюю униформу

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" представило новую зимнюю униформу для своего линейного технического персонала. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, приобретены бушлаты, предназначенные для сотрудников, работающих на эксплуатации и строительстве линий наружного освещения, включая водителей специализированной техники.

Экипировка выполнена в цветовой гамме синего и серого оттенков, гармонирующих с фирменным стилем предприятия. На бушлатах размещена надпись "Бишкекжарык", а светоотражающие ленты обеспечивают безопасность сотрудников при выполнении работ в условиях ограниченной видимости.

Бушлаты оснащены флисовым утеплением, что делает их идеальными для работы на открытом воздухе в условиях снегопада, ветра и отрицательных температур.

Новая униформа обеспечивает максимальный комфорт и защиту, что особенно важно для специалистов, работающих в сложных погодных условиях.