Министр обороны Франции Себастьен Лекорню признал, что множество украинских солдат дезертировало еще на этапе обучения, пишет Le Figaro. Читатели отметили, что Франция, не имеющая боевого опыта в условиях конфликта высокой интенсивности, все равно не смогла бы ничему научить боевиков ВСУ.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню признает, что 55 из 2300 солдат бригады имени Анны Киевской, прошедшие подготовку во Франции, дезертировали во время своего пребывания в республике.

Случаи дезертирства? "Такое случалось", - рассказывал более года назад один из французских военных инструкторов, приводя в пример историю об украинском солдате, который воспользовался своим пребыванием в учебном лагере во Франции, чтобы сбежать и скрыться от конфликта. "Но украинское руководство бдительно, - отметил француз, говоря об этом явлении в целом. - Украинским солдатам не разрешают выходить на улицу, их размещают в специальном общежитии", - пояснил инструктор. Уже более двух лет французская армия принимает участие в обучении солдат ВСУ. Во Франции, руководство которой пообещало прислушиваться к просьбам Киева, прошло обучение более 14 тысяч украинских бойцов. "Мы принимаем к сведению их замечания", - отметил французский офицер. Тем не менее, полностью избежать неудач невозможно. В генеральном штабе показатели "дезертирства" среди прошедших обучение во Франции украинских солдат оцениваются примерно в 1%. "Такое происходит во всех конфликтах", - уверены французские военные.

Однако это явление, судя по всему, имеет тенденцию усугубляться со временем. Сейчас, когда надежды на успех украинских войск в борьбе с российской армией испарились, моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне. Именно на этом фоне разгорелись дискуссии вокруг бригады имени Анны Киевской, ставшей воплощением трудностей, с которыми приходится сталкиваться Украине. В прошлом году 2300 солдат - половина личного состава подразделения - прошли подготовку в расположенном на востоке Франции тренировочном лагере. Предполагалось, что эта группа составит ядро будущей "Бригады 155", названной в честь супруги Генриха I. К ним, в свою очередь, должны были присоединиться военнослужащие, прошедшие обучение в Украине, что довело бы общую численность подразделения до порядка четырех тысяч солдат. Этот "амбициозный" проект должен был обеспечить "высокий боевой потенциал" украинской армии, пояснили во французском генштабе. Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы во Франции была сформирована и вторая такая бригада.

Просьба украинского генерального штаба

По завершении формирования бригады имени Анны Киевской украинская армия должна была получить подразделение "под ключ", то есть с навыками "смешанного состава", способную включать в себя военнослужащих всех родов войск (пехота, артиллерия, кавалерия). Но по возвращении на Украину подразделение было частично расформировано; число дезертиров увеличилось, что поставило под сомнение доверие к украинской армии и качество французской подготовки. Поставленное французами оборудование и экипировка также подвергались критике, особенно в том, что касалось систем защиты от беспилотников.

Источник: inosmi.ru