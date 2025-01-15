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В Ала-Бука 71-летняя женщина ударила ножом главу айыл окмоту

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ала-Бука 71-летняя женщина ударила ножом главу айыл окмоту. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы,12 января 2025 года около 15:50 часов в Ала-Букинский районный отдел милиции поступило сообщение о том, что на центральном рынке Ала-Букинского района 71-летняя женщина (Х.Ю., 1954 года рождения) нанесла удар ножом в левую часть груди гражданину А.А..

В результате ранения пострадавший был госпитализирован. Он является главой сельского управления Ала-Букинского района и проводил разъяснительную работу среди граждан, занимающихся стихийной торговлей вдоль дороги.

Нападавшая использовала кухонный нож. Сообщается, что женщина с 1999 года состоит на учете как страдающая психическим расстройством.

15 января 2025 года следственная служба Ала-Букинского РОВД возбудила уголовное дело с регистрацией в Едином реестре преступлений по статьям 37-122 Уголовного кодекса КР. В настоящее время ведутся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/442090
Теги:
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область, нападение, чиновник, женщины
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